Kulisler hareketli: Erdoğan seçimi kazanırsa... Ankara'da konuşulan yedek isimler

Yayınlanma: 09.05.2023 - 11:27

Güncelleme: 09.05.2023 - 11:27

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne 5 gün kaldı. Gazeteci Murat Yetkin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koltuğunu koruması halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılacak 'değişikliği' köşesine taşıdı.

Bahse konu görevin mevcut bakan Nureddin Nebati'ye verilmeyeceğini kaydeden Yetkin, kulislerde konuşulan diğer isimlerin de daha önce denendiğini vurguladı.

Kulislerde Erdoğan'ın ekonominin başına yeniden eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i getirerek hem seçmen hem de uluslararası piyasalar nezdinde Türkiye'nin imajını düzeltmek ve bu alandaki politikaları yeniden rayına koymak istediği konuşuluyordu. Ancak Şimşek, aktif siyasete dönmeyeceğini belirtiyordu.

Yetkin'in Yetkinreport.com'daki yazısının ilgili bölümü özetle şöyle:

"Erdoğan’ın seçimi kazanıp koltuğunu koruması halinde Hazine ve Maliye koltuğunda Nebati’nin oturmayacağı belli.

Peki, kim oturacak? Ve kimin oturacağı ekonomik politikanın seyri açısından bir şey değiştirecek mi?

Erdoğan (Deva lideri Ali Babacan’a göre) Hazine’ye bakarken aylarca randevu vermediği, bakanlıktan alıp meydanlarda yuhalattığı Mehmet Şimşek’ten -bildiğimiz kadarıyla- iki kez ret yanıtı aldı. Şimşek “işlerinin yoğunluğunu” gerekçe gösterip gittiği halde AK Parti kaynaklarının hâlâ “ama bize yardım edecek” dediğine bakılırsa, hâlâ da Şimşek’ten umudunu kesmiş değil.

Erdoğan ve “evet efendimcileri” zannediyor ki, Londra sermaye çevreleriyle ilişkide olan Şimşek’i ekibine dahil ederse, kendi yönetimindeki Türkiye hakkında yeterince bilgiye sahip olan uluslararası sermaye bir anda Türkiye’nin “Ortodoks” politikaya döndüğünü düşünecek.

Şimşek’in dönüşü kendi vicdanı ve midesinin kaldıracağı bir iş ama Ankara’da konuşulan yedek isimler var. Örneğin damadı Berat Albayrak’tan sonra göreve getirip aldığı Lütfü Elvan. Örneğin daha önce bakanlık yapmış olan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz. Örneğin “sözümden çıkmıyor” diye takdir ettiği Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu.

BEŞTEPE’NİN EKONOMİ KURMAYLARI

Hepsi daha önce denenmiş isimler. Erdoğan yeni isim üretemiyor. Ekonominin başına kimi getirirse getirsin dümende kendisinin olacağı, ince ayarlarla mevcut ekonomi politikasına devam edeceği belli.

İnsanın aklına geliyor doğrusu: Erdoğan neden hep denenmiş isimlerde ısrar ediyor da Beştepe’deki ekonomi baş danışmanlarından örneğin Yiğit Bulut ya da Cemil Ertem’den gibi isimlerden bakan olarak yararlanmayı düşünmüyor? Ya da şimdiye dek bakanlık görevlerini reddetmiş Erişah Arıcan’dan?

Millet İttifakı ekonomi kadrosunda yer alan DEVA Partili Burak Dalgın, “Kılıçdaroğlu’nun değişik görüş, alan ve deneyimlerden gelen böyle bir kadroyu biraraya getirebilmiş olması bile” diyor; “Seçimi daha kazanmadan bile elde edilmiş bir kazanımdır.”

Muhalefetin seçimi kazanması halinde ekonomi kadro ve senaryoları belli olmaya başladı ama iktidarınki pek belli değil."