Kuşadası’nda12 ay turizm

05 Kasım 2021 Cuma, 07:23

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, göreve başladığı 1 Nisan 2019’dan bu yana ilçede yaptığı hizmet ve projeler hakkında konuştu. Turizmi 12 aya yaymak için çalıştıklarını anlatan Günel, Altın Güvercin Beste ve Müzik Yarışması’nı uluslararası arenaya taşımak istediklerini anlattı. Efes Kongre Merkezi’nin çürümemesi için STK’lere de çağrı yapan Başkan Günel, “350 milyon liralık yatırımın çürümemesi için elimi ve gövdemi taşın altına koyuyorum” dedi.

2.5 yıllık görev sürecinde neler yaptınız?

Göreve geldiğimiz günden bu tarafa yaşanan pandemi, deprem ve sel felaketlerine rağmen sanki başımıza bu kadar kötü iş gelmemiş gibi hizmetlerimize ara vermeden devam ettik. Olması gereken belediye hizmetlerine ilaveten birçok sosyal donatı alanı projelerimizin de temelini attık. 135 kilometreye yakın asfalt yol yaptık. “Anne Bebek” merkezi, belediye kütüphanesi ve taziye evinin temelini attık. İlk yıl kentte büyük bir meydan yaptık. Eski mahallelerin dokusunu yeniledik. Türkiye’de ilk defa dijital çocuk kütüphanesi projesini hayata geçirdik. Yine ilk defa Fosil Müzesi’ni açtık. Binlerce metrekare yeşil alan ve onlarca parkı kente kazandırdık. Öncelikli projelerimiz arasında yer alan belediye binasının yıkılıp yerine kent meydanı kazandırılması için çalışıyoruz. Sahilde 12 bin metrekarelik yeni bir yaşam alanı oluşturacağız. Engelsiz yaşam merkezi ve kültür merkezini hayata geçiriyoruz. Bu yıl iki mahallemizin altyapı ve üstyapısını Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ve diğer kurumlarını desteğiyle tamamen yeniliyoruz. Kentte çalışmaları kurumların işbirliği ile yapıyoruz. Bütün ekipler birlikte alana giriyor ve birlikte herkes kendi alanında çalışmasını yaptıktan sonra ayrılıyor. Uyumlu bir kurumsal ilişki var. Bu işbirliği Kuşadası’na hizmet kazandırıyor. Kuşadası için projelerimizi yapıyor, daha büyük projeler için heyecan duyuyoruz.

Çürümeye terk edilen Efes Kültür Merkezi için çağrınız nedir?

350 milyon TL’nin üzerinde bir yatırım ile yapılmış. Turizm Bakanlığı ile TÜRSAB’ın yaptığı bir yatırım. Bölge için çok kıymetli. 12 ay turizmden bahsediyorsak. 12 aya hizmet edecek kongre merkezini göz ardı edemezsiniz. Bu yatırım yapıldı ve duruyor. Bu yatırım neden atıl halde bekliyor? Bir an önce harekete geçilmeli ve burası kongrelere, fuarlara ev sahipliği yapabilmeli. Bu yatırım yapılmış ama sahipsiz kalmış. Bu konuda Turizm Bakanı ve TÜRSAB başkanına gittim. Valileri ziyaret ettim. Devlet elinin kısa sürede değmesi gerekir. Bu kentin seçilmiş belediye başkanı olarak ilgili kurumlara çağrı yapıyorum. Elimi ve gövdemi taşın altına koyuyorum. Yatırım, yatırım diye bağırdığımız kentte 350 milyon liralık bir yatırımı göz ardı etmemiz mümkün değil. Yazık... Bu milletin ve devletin parası. Burası kaderine terk edilemez. Tekrar çağrı yapıyorum. İlgili kurumlar, devlet buradan elini çekmesin, ilgi göstersin ve kongre merkezi Kuşadası’na kazandırılsın.

Kuşadası’nın kruvaziyer turizm için hedefi nedir?

İç turizm sadece günü kurtarıyor. Ama esnafa para kazandıracak, kente gelecek sağlayacak olan kruvaziyer turizmi. Kruvaziyer turizmi bizim göz ardı edeceğimiz bir alan değil. Ana kazanç kapımız. Dünyanın en önemli limanlarından biriyiz. Kuşadası ilk beş liman içerisinde yer alıyor. Türkiye’de ise İstanbul’dan sonra ikinci sırada. Yıl sonuna kadar toplam 30 gemi, 2022 için ise 400’ün üzerinde kruvaziyer gemi beklentimiz var. Bu hareketlilik esnafa ve kente kazanç getirecek. Kuşadası ve esnafı turistleri karşılamaya hazır.

Bölgenizde termal su bulunuyor. Bunu nasıl değerlendireceksiniz?

Davutlar bölgesinde termal suyumuz var. Hiç yatırım yapılmamış. Biz geldiğimiz günden bu tarafa enerji şirketi kurup termal suyu, konut ve işyeri ısıtmasında kullanmak istedik. Diğer taraftan da termal otellere teşvik sağlayıp hem de kür merkezleri yapmak istedik. Üniversite tetkiklerine göre su iyi minerale sahip. Kentte 12 ay turizm için önemli yatırımlarımızdan biri termal su yatırımı. Hızlandırmak, kür merkezi ve sağlık turizm tesislerinin sayısını artırmak istiyoruz. Kısa sürede 12 ay turizme hizmet edecek termal su yatırımlarını hayata geçireceğiz.

Altın Güvercin Beste ve Müzik Yarışması uluslararası boyuta taşınır mı?

Altın Güvercin, Türkiye’nin tek ve ilk pop ve beste yarışması olma özelliğini koruyor. Tekrar hayata geçirdik. Çok önemli sanatçıların ünlendiği bir yarışma. Bu yıl da güzel bir çıkışla yaptık. Altın Güvercin’i biraz daha güçlü yapmak istiyoruz. Uluslararası pop müzik yarışması özelliği kazanmasını istiyoruz. Görüşmelerimiz var. Önce Akdeniz havzasında büyümek ve sonra adım adım açılmak istiyoruz. Tabii farklı tasarım, farklı bütçe gerekiyor. Bunun için de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bizi destekliyor. Son bir yıl halk jürisini katabilmek için yazılım yaptık. Şeffaf bir yazılım. Bu yazılım yarışmayı uluslararası boyuta çıkarabilmemiz için önemli bir zemin olacak. Kültür ve sanat kenti olan Kuşadası’nı müzik teması ile özdeşleştirmek istiyoruz. Kuşadası’nın, denizi, çevresi, kültürü ve sanatın yanı sıra müziğiyle de anılması gerekir. Kuşadası’na tatile gelmek isteyen insanlara ikinci bir neden sunmuş oluyoruz. “Bu yıl Kuşadası’nda müzikle ilgili hangi aktiviteler var?” desinler istiyoruz.

Büyükşehir Belediye Başkanı ile işbirliğiniz kente katkı sağlıyor mu?

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, turizm kenti olan Kuşadası ve Didim’e eksikliklerin giderilmesi için öncelik tanıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu bölge dünyaya açılan bir pencere konumunda. Tüm dünyadan misafir alan bir turizm kentiyiz. Yetki sınırlarından değil, hizmet önceliğinden bahseden bir anlayış var. Kuşadası belki de tarihindeki en parlak, en uyumlu ve en yoğun ilgi aldığı dönemi yaşıyor.