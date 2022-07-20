Laf atma kavgasında bıçaklanarak ağır yaralandı
Adana'da kimliği belirsiz kişiler, laf attıkları kadının arkadaşı Ferhat S.'yi çıkan kavgada sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.
Olay, saat 02.30 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Taksi sürücüsü Ferhat S., biri kadın 3 arkadaşıyla bulvar üzerindeki kameriyede oturup, alkol alarak sohbet etmeye başladı. Bu sırada birkaç metre uzaklıktaki başka bir kameriyede oturan bir grup, iddiaya göre Ferhat S.'nin arkadaş grubundaki kadına laf attı.
Laf atma meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Laf atan gruptaki kimliği belirsiz kişi, kavga sırasında Ferhat S.'yi sırtından bıçakladı. Şüpheli ve arkadaşları, olayın ardından kaçtı.
Yaralı halde taksisine yönelen Ferhat S., araç kullanacak durumda olmayınca başka bir meslektaşı tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralanan ve çok kan kaybeden Ferhat S., ameliyata alındı. Ferhat S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtiliyor.
Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.
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