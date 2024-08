Lal Denizli: Yasanın uygulanacak bir tarafı yok

Yayınlanma: 07.08.2024 - 11:09

Güncelleme: 07.08.2024 - 11:09

Sokakta yaşayan sahipsiz köpeklerin toplanmasını ve bir ay içinde sahiplendirilemeyen hayvanların öldürülmesini öngören 17 maddelik Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Yönelik Kanun Teklifi, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşması ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde protesto edilmeye devam ediyor. İzmir’in CHP Çeşme İlçe Örgütü de kentte bir yürüyüş gerçekleştirerek yasaya tepki gösterdi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, Çeşme Kadın Kolları Başkanı Derya Atalan, Çeşme Gençlik Kolları Başkanı Simge Dura, HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder, ÇESAL, Hayvan Koruma ve Yaşam Derneği (ARES), Çeşme Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı yürüyüş, Mehmetçik Parkı'ndan başlayarak, Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü.

"SOKAK HAYVANLARININ YAŞAM HAKKINI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ”

Yürüyüşün ardından Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, "Sokak hayvanlarını esarete ve ölüme mahkum edecek yasa teklifi, tüm tepkilere rağmen kabul edildi. Yasa teklifinde, önce 'Uyutacağız' dediler, sert tepkiler gelince de ‘Ötanazi’ uygulamasından bahsettiler. 'Uyutma' da 'Ötenazi' de ölüm ve hayvan katliamıdır. Bu yasa teklifini hazırlayanlar daha ötenazinin ne olduğunu bilmiyorlar. Ötenazi, zihinsel yeterliliğe sahip bir kişinin kendi bilinci ve özgür iradesiyle, bilinç kaybı mevcutsa yakınlarının iradesi ile verilen karar sonucunda,ölümün kaçınılmaz olduğu ve tıp biliminin verilerine göre iyileştirme olanağı olmayan veya dayanılmaz acılar içinde olan kişinin acısız bir şekilde tıbbi yollarla hayatının sonlandırılmasıdır ve sadece bazı ülkelerde uygulanabilmektedir. Hangi sokak hayvanı kendi bilinci ve özgür iradesiyle kendisine ötenazi uygulanmasını isteyebilecektir? İnsan aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? Bu yasa ile ötenazi adı altında, ölüm ve hayvan katliamına yol verilmektedir. Toplum sağlığı bahane edilerek ve yerel yöneticiler hapis cezası dahil ağır yaptırımlar dayatılarak katliama zorlanmaktadır. Hayvanları barınak adı altında büyük hapishanelerde tutmak, yaşam hakkına bir saldırıdır. Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik 'ötanazi' uygulamasını CHP'li hiçbir belediye kabul etmeyecek ve uygulamayacaktır. Sokak hayvanlarının yaşam hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Akılları sıra elimizi kana bulayacaklarını zannediyorlar. Avuçlarını yalarlar, bizi kendileriyle karıştırmasınlar. CHP olarak, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de belirttiği gibi, bu yasa ile ilgili olarak 'Kırmızı alarmdayız.' 'Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat' diyoruz! Sokakta yaşayan hayvanları esarete ve ölüme mahkum eden bu yasaya hayır diyoruz!" ifadelerini kullandı.

LAL DENİZLİ: YASANIN UYGULANACAK BİR TARAFI MAALESEF YOK

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de, "Yasanın uygulanacak bir tarafı maalesef yok. Sokak hayvanları için bir çözümü değil, çözümsüzlüğü öneriyorlar. Bakanlıkların hiçbir dahili yok. Yerel yönetimlerle birlikte bakanlık ortak kampanyalar yapıp, kısırlaştırmayı toplu olarak gerçekleştirebilecek bir güç birliğine erişebilecekken, yalnızca hayvanları sokaklardan alıp, kafeslerde yaşamaya mahkum etmemizi bekliyorlar. Ama bunu kabul etmemiz söz konusu değil. Biz, sınırlarımız içerisinde, yalnızca insanların değil, her türlü canlının yaşam hakkını sonuna kadar savunmak zorundayız. Bu yaşam ve doğa sadece bizlere değil, herkese, bütün canlılara ait. Bu nedenle burada olan her canlının can sağlığı da bizlere emanet. Onları öldürmek değil, onları yaşatmak zorundayız" dedi.

"BARINAKLARDA KAFES DÜZENİNE KARŞIYIM"

Barınak iyileştirme projesi hakkında da bilgi veren Başkan Denizli, "Barınakla ilgili iyileştirme projemiz, zaten seçim döneminde çizimlerimle vatandaşlarımızla paylaştığımız gibi bir hayvan yaşam alanımız olacak. Bu projemizin bugünkü yasayla bir ilgisi yok. Bizlere emanet olan canların daha iyi koşullarda bakılması için tamamen doğal yaşamdan esinlenerek hazırlanmış bir ortamı hayvanlarımıza sağlayacağız. Barınakların kafes düzeniyle olması zaten hiçbir canlının hak etmeyeceği koşullardır. Ben, aday olduğum günden bu yana hayvanların kafeslere kapatılmasına karşı olduğumu dile getiriyorum. Kafes düzenine karşıyım. Bu nedenle barınaklarda, ne bugünkü koşullarda, ne önümüzdeki süreçte yenilenmiş kafeslere yer vermeyeceğim" diye konuştu.