Lütfi Elvan'la ilgili çarpıcı iddia

10 Ocak 2022 Pazartesi, 09:52

Milli Gazete'de yer alan habere göre, Ankara kulislerinde eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın partisinden ayrılacağı konuşuluyor.

Elvan’ın ''Faizleri indirin'' talimatına karşı çıktığı haberleri basına yansımasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelen "Milletimizi faize ezdiremeyiz. Bunun başka çıkışı olamaz. Hala kalkıp da bu yolda, bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasın ben faizi savunanla beraber olmam, olamam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sürdüreceğim” ifadeleri dikkati çekmişti. Erdoğan’ın “Ben faizi savunanla beraber olmam” ifadesinin eski Bakan Elvan’a yönelik olduğu ileri sürülmüştü.

Nitekim Erdoğan'ın bu konuşması sırasında bir tek Lütfi Elvan alkışlamamıştı.

Milli Gazete’nin iddiasına göre, Ankara kulislerinde Elvan'ın bakanlığın ardından AKP'den de ayrılacağı ifade ediliyor.