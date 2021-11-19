Malatya'da bir kişi, eşi ve çocuklarını rehin aldı

Malatya'da boşanma aşamasındaki bir kişi, eşi ve çocuklarını evde rehin aldı.

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2021 Cuma, 22:14
Malatya'da bir kişi, eşi ve çocuklarını rehin aldı
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Malatya'nın Merkez Battalgazi ilçesindeki İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden Hamza Uğur, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi ve 2 çocuğunu evde silahla rehin aldı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de olası bir operasyon için hazır bekletildiği bölgede, geniş güvenlik önlemleri alındı.

Hamza Uğur'un ikna edilebilmesi için çalışmalar sürüyor.


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