Malatya'da ruhsatsız 18 silah ele geçirildi: 5 gözaltı

Malatya'da, jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda ruhsatsız 18 silah ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı.

DHA
06 Ocak 2023 Cuma, 13:53
Malatya'da ruhsatsız 18 silah ele geçirildi: 5 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Darende ilçesinde 5 şüphelinin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İsmi açıklanmayan şüphelilerin belirlenen adresine operasyon düzenlendi.

5 GÖZALTI

Evde yapılan aramada, ruhsatsız 18 silah ele geçirildi; 5 kişi ise gözaltına alına alındı.


Malatya silah Operasyon

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