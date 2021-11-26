Manisa'da yeğenini ısıttığı yemek kaşığıyla yaktığı iddia edilen amca gözaltına alındı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yeğeninin el, yanak ve ayaklarını kızgın yemek kaşığı değdirerek yaktığı iddia edilen amca gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi Ayser Kani İlkokulunun müdürü, öğrenci Ö.K'nin (10), el ve yüzündeki yanıkları fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine okula 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ö.K'nin ifadesinde, eve geç gittiği için amcasının çakmakla ısıttığı yemek kaşığını değdirerek elleri, yanakları ve ayaklarını yaktığını söylediği belirtildi.
Manisa Şehir Hastanesine götürülen Ö.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekipler, amca E.K'yi gözaltına aldı.
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