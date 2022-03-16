Masada gündem siyasi ilkeler olacak

16 Mart 2022 Çarşamba, 20:03

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi, Bilkent Deklarasyonu’nu kamuoyuna duyurduktan sonra, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreci için de çalışmalara başladı. Altı partinin kurmayları, önceki gün Meclis’te ilk toplantısını yaptı.

ÜÇ İSİM DEĞİŞTİ

Toplantıya, Bilkent Deklarasyonu’nu hazırlayan isimlerden CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu katılırken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in yerine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün’ün yerine Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nedim Yamalı ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp’in yerine de Serhan Yücel katıldı. Yeni isimlerle yapılan ilk toplantıda “Altı partinin geçiş sürecine yönelik oluşturacağı siyasi ilkelerin” yanı sıra AKP ve MHP’nin Seçim Yasası teklifinin ele aldığı öğrenildi. Toplantıda, “Seçim Yasası’nı değiştiren iktidar gideceğini kabul etmiştir. Tarih boyunca da benzeri durumlar yaşanmıştır” gibi değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi. Genel başkan yardımcılarının, seçim sonrasında atılacak adımlar için siyasi ilkeleri belirleyecekleri ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde partiler arasında bir görüş ayrılığı yaşanmaması için çalışma yürütecekleri kaydedildi. Cumhur İttifakı’nın “Seçim Yasası hamlesine ilişkin ayrıntıların 27 Mart’ta DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın ev sahipliğinde yapılacak olan liderler zirvesinde değerlendirileceği aktarıldı.

Ayrıca, gelecek partisinin 6’lı masanın yen döneminde iki isimle yer almayı istediği öğrenildi. Yamalı’nın yanında partinin Genel Başkan Yardımcısı Serap Yazıcı’nın da masaya dahil olabileceği kaydedildi. ? ANKARA