Maske takmayan kadın, dondurma almak için elbisesini yüzüne sardı

Arjantin’de maskesiz bir kadın dondurma alabilmek için girdiği dükkanda kıyafetini çıkarıp maske yerine yüzüne sardı. Ancak kadının bu çabası sonuç vermedi ve maskesiz olduğu için dondurma alamadı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2022 Salı, 17:33
Maske takmayan kadın, dondurma almak için elbisesini yüzüne sardı
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Arjantin’de maskesiz bir kadın dondurma alabilmek için girdiği dükkanda kıyafetini çıkarıp maske yerine yüzüne sardı. Ancak kadının bu çabası sonuç vermedi ve maskesiz olduğu için dondurma alamadı.

YÜZÜNE SARDI

Arjantin’de maskesiz bir kadın dondurma alabilmek için girdiği dükkanda kıyafetini çıkarıp maske yerine yüzüne sardı. Ancak kadının bu çabası sonuç vermedi ve maskesiz olduğu için dondurma alamadı. 




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