Maske takmayan kadın, dondurma almak için elbisesini yüzüne sardı
Arjantin’de maskesiz bir kadın dondurma alabilmek için girdiği dükkanda kıyafetini çıkarıp maske yerine yüzüne sardı. Ancak kadının bu çabası sonuç vermedi ve maskesiz olduğu için dondurma alamadı.
Arjantin’de maskesiz bir kadın dondurma alabilmek için girdiği dükkanda kıyafetini çıkarıp maske yerine yüzüne sardı. Ancak kadının bu çabası sonuç vermedi ve maskesiz olduğu için dondurma alamadı.
YÜZÜNE SARDI
Arjantin’de maskesiz bir kadın dondurma alabilmek için girdiği dükkanda kıyafetini çıkarıp maske yerine yüzüne sardı. Ancak kadının bu çabası sonuç vermedi ve maskesiz olduğu için dondurma alamadı.
Woman caught on video stripping from dress, using it as mask in ice cream shop https://t.co/qQh9HWtcWb pic.twitter.com/7uFkmwhqKY— New York Post (@nypost) January 4, 2022
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