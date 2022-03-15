Melih Gökçek koronavirüse yakalandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınan eski Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınan eski Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, kendisinin ve eşinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökçek, "Sonunda benim ve eşim Nevin’inde testleri pozitif çıktı. Karı koca evde istirahatla karantina süremizi doldurmaya çalışıyoruz. Rabbimize hamdolsun hafif geçiyor. Dostlarımız ve sevenlerimizden dua bekleriz" ifadelerine yer verdi.
Gökçek'in paylaşımı şu şekilde:
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