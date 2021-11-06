Memurlardan eylem: Cüzdanlarını yaktılar

06 Kasım 2021 Cumartesi, 07:45

Büro-İş Sendikası üyesi memurlar, art arda gelen zamlar ve yaşam pahalılığını protesto etti.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Mithatpaşa Caddesi üzerinde bir araya gelen memurlar, “Para yok, artık cüzdana da gerek yok” diyerek, ceplerinden çıkardıkları cüzdanlarını ateşe verdi.

Büro-İş Başkanı Alay Hamzaçebi ve beraberindeki memurlar, “2022 bütçesinde halka vergi ve zam var. Enflasyon yüzde 50 olmuş, hâlâ bir plan yok” diyerek milletvekillerini halkçı bütçe yapmaya çağırdı.

Fotoğraf: Necati Savaş