Mersin'de eğitime bir gün ara verildi

Son dakika haberi... Hatay'da meydana gelen depremin şiddetli hissedildiği Mersin'de okullar bir gün tatil edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 23:49
Mersin'de eğitime bir gün ara verildi
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Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca yaptığı açıklamada, "Mersin Valiliğimizin kararı ile 21 Şubat Salı günü eğitim öğretim faaliyetlerimize bir gün ara verilmiştir" dedi.

İlk bilgilere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 213 kişinin yaralandığı Hatay depremi, Mersin kent merkezi ve ilçelerde de şiddetli hissedilmişti.


Mersin Valiliği Mersin eğitim

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