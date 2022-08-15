Mersin'de meslektaşını öldüren doktor yargılanıyor
Mersin'de, göçmen sağlığı merkezinde görevli meslektaşı Ahmet Dikmen'i av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu doktor Hasan Ç.'nin yargılanmasına devam edildi.
Mersin'de geçen yıl, Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Hasan Ç., daha önce tartıştığı Dr. Ahmet Dikmen'i tüfekle vurmuş, ağır yaralanan Dikmen, kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Hasan Ç.'nin Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı duruşmaya, Ahmet Dikmen'in ağabeyi Durmuş ve kardeşi Adnan Dikmen ile taraf avukatları katıldı. Covid-19'a yakalandığı belirtilen sanık Hasan Ç. ise duruşmaya gelmedi.
Müşteki avukatı, geçen celsede sanığın şizofreni hastası olduğunu ileri sürdüğünü anımsatarak, buna dair bir kanıtın bulunmadığını, Hasan Ç'nin cezadan "kurtuluş yolu" aramaya çalıştığını savundu.
Sanık avukatı ise müvekkilinin rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alınması gerektiğini iddia ederek, tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Hasan Ç, meslektaşı Ahmet Dikmen'i av tüfeğiyle öldürmüştü. Olaydan sonra otomobiliyle kaçarken polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklanmıştı. Sanık hakkında "Tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
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