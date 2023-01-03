Mersin'de suç örgütleri ile kaçakçılara operasyon: 14 gözaltı kararı

03 Ocak 2023 Salı, 09:03

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri; baskı, şiddet ve cebir kullanarak 'yağma' suçu işleyen organize suç örgütü üyeleri ile silah ticareti ve kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

ADRESLERE BASKIN YAPILDI

Teknik takip sonrası 14 şüpheli tespit edildi. Ekipler, sabah saatlerinde operasyon başlattı. Drone desteği ile belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki aramalar sürüyor.