Mersin'de suç örgütleri ile kaçakçılara operasyon: 14 gözaltı kararı

Mersin'de organize suç örgütü üyeleri ile silah ticareti ve kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik soruşturmada 14 gözaltı kararı verildi, operasyon başlatıldı.

DHA
03 Ocak 2023 Salı, 09:03
Mersin'de suç örgütleri ile kaçakçılara operasyon: 14 gözaltı kararı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri; baskı, şiddet ve cebir kullanarak 'yağma' suçu işleyen organize suç örgütü üyeleri ile silah ticareti ve kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

ADRESLERE BASKIN YAPILDI

Teknik takip sonrası 14 şüpheli tespit edildi. Ekipler, sabah saatlerinde operasyon başlattı. Drone desteği ile belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki aramalar sürüyor.


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