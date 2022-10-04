Mersin'de TIR ve minibüs çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün TIR'a çarpması sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, nar hasadında çalışacak işçileri taşıyan 72 AAD 133 plakalı minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gülek mevkisinde aynı yönde ilerleyen 31 YF 020 plakalı TIR'a çarptı.
Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Servisteki bir kişinin hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, yaralanan 5 işçiyi ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
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