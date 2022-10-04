Mersin'de TIR ve minibüs çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün TIR'a çarpması sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

AA
04 Ekim 2022 Salı, 09:06
Mersin'de TIR ve minibüs çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Abone Ol google-news

Mersin'in Tarsus ilçesinde, nar hasadında çalışacak işçileri taşıyan 72 AAD 133 plakalı minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gülek mevkisinde aynı yönde ilerleyen 31 YF 020 plakalı TIR'a çarptı.

Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Servisteki bir kişinin hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, yaralanan 5 işçiyi ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


kaza TIR Minibüs Mersin

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler