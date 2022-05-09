Meteoroloji uyardı: Birçok ile kritik uyarı

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 19:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji, bazı illeri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış konusunda uyardı.

METEOROLOJİK UYARILAR

DENİZLİ'YE SAĞANAK UYARISI

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Denizli’de, meteoroloji tarafından hafta boyunca gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olarak geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeybatı hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Kent genelinde gün içerisinde ölçülen en düşük hava sıcaklığı 9 iken, en yüksek ise 26 derece. Meteoroloji tarafından yaşana bilinecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

DOĞU ANADOLU’DA ARALIKLI SAĞANAK YAĞIŞ SÜRECEK

Doğu Anadolu Bölgesinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge illerinde gün içerisinde beklenen sıcaklıklar; Erzincan’da 17, Erzurum ve Bayburt’ta 13, Ardahan’da 9, Ağrı ve Kars’ta 12, Iğdır’da 19 derece olması öngörülüyor.

BAYBURT'TA YAĞMURLA KARIŞIK DOLU ETKİLİ OLDU

Bayburt'ta aniden başlayan yağmur etkisini artırarak yollarda su birikintileri oluşturdu. Dolu, yağmurla birlikte kısa süreli yağdıktan sonra, yerini sağanak yağışa bıraktı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan Bayburtlular, ıslanmamak için çatı altlarında bekleyerek yağmurun kesilmesini beklediler. Çoruh Nehri'nin suyu ise aralıklı yağan yağışlar nedeniyle bir hayli yükselerek debisi arttı. İnsan yoğunluğunun çok olduğu Cumhuriyet Caddesi’nde yağmur nedeniyle trafikte sorun yaşanmazken, vatandaşlar dükkân önlerindeki su birikintilerini mazgallara süpürdüler.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, yeni hafta itibariyle Bayburt Merkez ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışı devam edecek. Hava sıcaklığı ise 13 ila 15 derece arasında değişkenlik gösterecek. Sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde yetkililer ve vatandaşlar uyarıldı.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 20

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 18

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25

Adana: Parçalı ve az bulutlu 27

ANTALYA'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15

TRABZON'DA SAĞANAK YAĞIŞ

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13

ERZURUM'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13