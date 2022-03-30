Meteoroloji'den 'fırtına' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Marmara Bölgesi ve Trakya için fırtına uyarısı yapılırken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile cuma günü ise Marmara Bölgesi genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) ve zaman zaman fırtına (60-80 km/s) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Olası ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
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