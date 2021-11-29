Meteoroloji'den flaş fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Doğu Akdeniz Bölgesi için fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz’de salı günü akşam saatlerinden sonra başlayacak olan fırtınanın, batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa), yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) esmesinin beklendiği bildirildi.
Çarşamba günü akşam saatlerine kadar devam edecek olan fırtına dolayısıyla, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istenildi.
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