Meteoroloji'den flaş fırtına uyarısı

29 Kasım 2021 Pazartesi, 16:13

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz’de salı günü akşam saatlerinden sonra başlayacak olan fırtınanın, batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa), yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) esmesinin beklendiği bildirildi.

Çarşamba günü akşam saatlerine kadar devam edecek olan fırtına dolayısıyla, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istenildi.