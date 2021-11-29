Meteoroloji'den flaş fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Doğu Akdeniz Bölgesi için fırtına uyarısı yapıldı.

IHA
29 Kasım 2021 Pazartesi, 16:13
Meteoroloji'den flaş fırtına uyarısı
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Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz’de salı günü akşam saatlerinden sonra başlayacak olan fırtınanın, batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa), yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) esmesinin beklendiği bildirildi.

Çarşamba günü akşam saatlerine kadar devam edecek olan fırtına dolayısıyla, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istenildi. 


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