Meteoroloji'den İstanbullulara uyarı!

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 23:41

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 23:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre, yurdun Batı kesimlerinde kuvvetli lodos etkisini göstermeye devam edecek. Meteoroloji, İstanbul dahil birçok kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı.

SARI KODLU RÜZGAR UYARISI YAPILAN İLLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın, Bilecik, Bursa, İstanbul, Kütahya, Muğla, Yalova, Bolu, Eskişehir, İzmir, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Uçak, Düzce için sarı kodlu 'rüzgar' uyarısı yaptı.

TURUNCU KODLU RÜZGAR UYARISI YAPILAN İLLER

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale için ise 'turuncu kodlu' kuvvetli rüzgar uyarısı geldi.