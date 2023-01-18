Meteoroloji'den İstanbullulara uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul dahil birçok kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre, yurdun Batı kesimlerinde kuvvetli lodos etkisini göstermeye devam edecek. Meteoroloji, İstanbul dahil birçok kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı.
SARI KODLU RÜZGAR UYARISI YAPILAN İLLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın, Bilecik, Bursa, İstanbul, Kütahya, Muğla, Yalova, Bolu, Eskişehir, İzmir, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Uçak, Düzce için sarı kodlu 'rüzgar' uyarısı yaptı.
TURUNCU KODLU RÜZGAR UYARISI YAPILAN İLLER
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale için ise 'turuncu kodlu' kuvvetli rüzgar uyarısı geldi.
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