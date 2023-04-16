Meteoroloji'den Karadeniz için 'gök gürültülü yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'in iç kesimleri için gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 16.04.2023 - 11:55
Meteoroloji'den Karadeniz için 'gök gürültülü yağış' uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, ülkenin kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanaklar, akşam saatlerinde, Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Samsun'un iç kesimleri, Amasya, Tokat, Çorum) Sinop'un iç kesimleri ile Yozgat'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli olacak.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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