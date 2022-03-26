Meteoroloji'den Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Orta Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de rüzgarın yarın öğleden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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