Meteoroloji'den Orta Karadeniz için fırtına uyarısı

26 Mart 2022 Cumartesi, 15:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de rüzgarın yarın öğleden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.