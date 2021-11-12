Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı!
Meteoroloji 12 Kasım Cuma günkü hava tahmin raporunu yayımladı. Hafta sonu için kritik uyarılarda bulunan Meteoroloji sis ve pus hadisesine karşı vatandaşların dikkat olması gerektiği belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Güney Ege kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İSTANBUL 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE
Az bulutlu, güney kıyı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediyor. Rüzgarın, bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç Ege'de bu gece ve yarın sabah saatlerinde sis ve pus olayı ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 13°C
Az bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DENİZLİ 7°C, 20°C
Az bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İZMİR 12°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 8°C, 19°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 13°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 6°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 13°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -3°C, 12°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ESKİŞEHİR -3°C, 12°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KONYA -2°C, 11°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
YOZGAT -6°C, 8°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DÜZCE 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KASTAMONU -5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ZONGULDAK 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ARTVİN 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
SAMSUN 8°C, 14°C
Parçalı bulutlu
TOKAT -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
TRABZON 8°C, 13°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -4°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KARS -5°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
MALATYA 0°C, 14°C
Az bulutlu
VAN 0°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 5°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 7°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 10°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji tarafından 5 günlük hava tahmin raporu haritasında ülke genelinde sis ve pus hadisesinin devam edeceği belirtildi.
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