Mezarlıkta kadın cesedi bulundu
Kayseri'de, yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı Esma Bal, mezarlıkta tabancayla vurulmuş şekilde ölü bulundu.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Asri Mezarlık 5'inci Kapı'da temizlik yapan mezarlık çalışanları, bir kadını yerde yatarken hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi başından tabancayla vurulduğu tespit edilen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Polisin yaptığı incelemede kadının, dün hakkında kayıp başvurusu yapılan Esma Bal olduğu saptandı.
Evli olduğu öğrenilen Bal'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Polis, yakınının mezarına geldiği tahmin edilen, cesedinin yanında tabanca bulunan Bal'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
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