Milas'ta deniz temizlendi, gelen görüntüler şaşırttı
Muğla’nın Milas ilçesinde Dünya Çevre Günü dolayısıyla deniz dibi temizliği yapıldı. Dalgıçlar yaklaşık bir saat içerisinde deniz dibinden çoğunluğu içecek şişesi olmak üzere araba lastiği, demir parçaları battaniye çıkardı.
Milas’ın Güllük Mahallesi’nde Milas Kaymakamlığı ve Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi tarafından deniz dibi temizliği yapıldı. Saat 10.00 sıralarında başlayan temizlik çalışması yaklaşık bir saat sürdü. Dalgıçlar tarafından deniz dibinden toplanılan ve de teknelerle karaya çıkarılan atıklar daha sonra çöp kamyonlarına yüklendi.
''Daha Yaşanabilir, Daha Temiz''
Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi aktaran Deniz Ticaret Odası Bodrum
Şube Başkanı Orhan Dinç “Dünya Çevre Günü dolayısıyla Milas Kaymakamlığı
önderliğinde, Milas Belediyemiz ile birlikte Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi
olarak bir farkındalık etkinliği yapıyoruz. Birçok özel şirketimiz de
dalgıçlarıyla çalışmamıza katkı sağlıyor. Bu çalışmamız aslında bizler için
farkındalık oluşturmak, denizleri temizlemek adına değil, denizleri kirletmemeyi
ön planda tutmak için. Çocuklarımıza, gençlerimize örnek olmak istiyoruz. Daha
yaşanabilir, daha temiz denizler bırakmak istiyoruz, çocuklarımıza. Denizlerden
çıkanların bazıları tabi ki kazayla, rüzgarla, sel, fırtına gibi doğal
afetlerle, bazıları ise maalesef bilinçsiz vatandaşlarımızca atılmış. Deniz Ticaret Odası olarak daha temiz dünyada, daha temiz
denizlerimizle Milas'ımızda, Bodrum'umuzda çalışıyor çabalıyoruz” dedi.
Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ise çalışmaya katılan destek veren kurumlara teşekkür etti. Etkinlik, denizden çıkarılan atıklarla çekilen fotoğrafla son buldu.
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