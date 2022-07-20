Milyonlarca liralık serveti, evlatlık kızı ile kiracısını birbirine düşürdü

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:34

Yalova'da oturan Emine ve Hüseyin Çağlayan çiftinin kızları Güner Çağlayan hiç evlenmedi. Babasından kalan apartman, ev ile bankada bulunan yüklü miktarda para ile geçimini sağlayan Güner Çağlayan, 36 yıl önce henüz bir aylık iken evlat edindiği kız çocuğuna 'Dilek' adını verdi. Yaklaşık 5 yıl önce çalışmak üzere İstanbul'a giden Dilek Çağlayan, annesi tarafından 2019 yılında Aile Mahkemesi'ne açılan ‘Evlatlık ile ilişkisinin kaldırılması’ davası sonucu şoke oldu.

Yaklaşık bir yıl süren yargılama sonunda mahkeme, davanın reddine karar verdi. Dilek Çağlayan, Yalova'da yaşayan ve kendilerini tanıyan arkadaşlarının telefon ile haber vermeleri sonucu, apartmanlarının alt katındaki dükkanlarında bulunan kiracıları Elif B.'nin, annesi tarafından vasi tayin edildiğini, annesinin öldükten sonra tüm servetini kendisine vermesi koşuluyla aralarında, ‘Ölünceye kadar bakma sözleşmesi’ yaptıklarını ve annesinin halen Elif B. ve ailesinin yanında kaldığını öğrendi.

ANNESİNİ DÖVDÜKLERİNİ İDDİA ETTİ

Yalova'ya gelen Dilek Çağlayan, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, annesine konulan Alzheimer hastalığı raporlarını alıp, geçen yıl temmuz ayında, Yalova Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilek Çağlayan şikayet dilekçesinde, Elif B. ile eşinin, ‘Alzheimer hastalığı' teşhisi konulan annesinin rahatsızlığından yararlanarak, kendisine karşı evlatlıktan ret davası açtırıp, Elif B.'nin kendisini vasi olarak tayin ettirip, öldükten sonra servetine sahip olmak için ölene kadar kendisiyle bakma sözleşmesi yaptırdıklarını, annesini de sürekli dövdükleri iddialarında bulundu.

'YANLARINDA KALDIĞI İÇİN ANNEMİ GÖREMİYORUM'

Şikayetle ilgili soruşturma devam ederken, Yalova Sulh Hukuk Mahkemesi’ne vasiliğin iptali için dava açan Dilek Çağlayan, Elif B.’nin vasiliğinin kaldırılıp, yerine Avukat Aylin Gülperi Akok'u tayin ettirdi. Halen üzerinde, Yalova Çiftlkköy ilçesinde 2 ayrı ev, altında 4 dükkan bulunan 2 katlı bina, bankada yüklü miktarda para, banka kasasında döviz ve ziynet eşyası bulunan annesinin, Elif B.'nin yanında kaldığını belirten Dilek Çağlayan, "Suç duyurusu soruşturması kapsamında annemin bankadaki hesapları ve kira gelirlerini jandarma inceledi. Elif B., bu hesaplardan bu zamana kadar 180 bin TL'ye yakın para çekip kendi iş yerinde, oğlunun eğitiminde ve diğer ihtiyaçlarında kullandı. Ayrıca yanlarında kaldığı için annemi göremiyorum. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.



Elif B.'nin avukatı Kadir Pehlivan ise "Dilek Hanım gerçekleri konuşmuyor. Annesini sokakta dövdü. Bunu birçok kişi biliyor, ben dahil. Annesi bu yüzden onu evlatlıktan atmak istedi. Müvekkilim Güner Hanım’a, onun isteği üzerine, hiçbir beklenti içinde olmadan insanlık adına yardım etmek istiyor. Bankadan çekilen paralar, Güner Çağlayan'ın bilgisi doğrultusunda çekilmiştir. O paralar da kuruşuna kadar kendisine teslim edilmiştir" diye konuştu.