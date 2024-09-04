Minibüs domates yüklü traktöre çarptı: 10 yaralı
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde minibüs domates yüklü traktöre çaptı. Kazada 10 kişi yaralandı.
Afşin ilçesine bağlı Afşinbey Mahallesi’nde ismi öğrenilemeyen sürücü kullandığı minibüs ile domates yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi. Sağlık ekipleri yaralanan 10 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Olayla ilgili polisin tahkikatı devam ediyor.
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