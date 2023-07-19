Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 19.07.2023 - 10:52

Güncelleme: 19.07.2023 - 10:52

Afyonkarahisar-Ankara karayolu Seydiler beldesi yakınlarında B.T.Ç. (21) idaresindeki 35 BPZ 015 plakalı otomobil, yolun karşısına geçerek T.K.'nin (40) kullandığı 58 ACT 925 plakalı minibüsle çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre; kazada, sürücüler ile minibüsteki S.T., F.K., Y.T., G.T. ile Z.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü B.T.Ç., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.