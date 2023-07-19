Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı!
İscehisar ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar-Ankara karayolu Seydiler beldesi yakınlarında B.T.Ç. (21) idaresindeki 35 BPZ 015 plakalı otomobil, yolun karşısına geçerek T.K.'nin (40) kullandığı 58 ACT 925 plakalı minibüsle çarpıştı.
Edinilen bilgiye göre; kazada, sürücüler ile minibüsteki S.T., F.K., Y.T., G.T. ile Z.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü B.T.Ç., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hem bağışıklığa hem beyne iyi geliyor
- Sedat Peker’den çarpıcı paylaşım
- Sırbistan'dan Türkiye'ye sert mesajlar
- Fulya Öztürk’ten eleştirilere yanıt
- Ahmet Kural dünyaevine girdi! İşte düğünden kareler
- İki vergide daha yüksek oranlı artış bekleniyor!
- Burada bir 'utanç' olduğu doğru!
- İşte faiz, enflasyon ve büyüme anketi
- Merdan Yanardağ hakim karşısına çıktı
- 15 yıllık kiracısını gözünü kırpamadan öldürdü!