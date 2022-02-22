Minsk Antlaşması nedir? Maddeleri neler? Hangi ülkeleri kapsar?

22 Şubat 2022 Salı, 16:01

Ukrayna’nın doğusunda başlayan çatışmalardan dolayı 2014 yılında bu çatışmaları durdurmak amacıyla Minsk Antlaşması imzalanmıştı. Belarus’un başkenti olan Minsk şehrinde 5 Eylül 2014 tarihinde imzalanan ve 13 maddeden oluşan bu antlaşmanın detayları haberimizde.

Minsk Antlaşması nedir?

Minsk Antlaşması, Ukrayna’nın doğusunda bulunan Donbass bölgesindeki çatışmaları durdurmak amacıyla Rusya Federasyonu, Ukrayna, Luhansk Halk Cumhuriyeti, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı(AGİT) arasında 5 Eylül 2014 tarihinde imzalandı. Aynı bölgedeki çatışmaları ve gerilimi azaltmak için daha önce de birçok antlaşma yapılmıştı, fakat bunların hiçbiri bu gerilimi azaltmaya yetmedi. Minsk Antlaşması ile en azından acil bir ateşkes protokolü uygulandı. Fakat bu protokol savaşı durdurmaya yetmedi.

Minsk Antlaşması çatışmaları durdurmaya yetmeyince 12 Şubat 2015 tarihinde Minsk II adında yeni bir tedbir paketi getirildi. Fakat Minsk II de çatışmaları ve gerilimi azaltmaya ya da bitirmeye yetmedi. Fakat Minsk Antlaşmaları şuan oluşan ve gelecekte oluşacak herhangi bir çözüm yolu için en temel antlaşmalar arasında olmaya devam ediyor.

Minsk Antlaşmasının maddeleri nelerdir?

- 15 Şubat 2015 tarihinde, yerel saate göre 00:01’de ateşkes başlayacak

- 16 Şubat 2015 tarihinde ağır silahlar geri çekilecek ve 2 hafta içerisinde geri çekilme tamamlanacak

- Savaşa katılanlar için af ilan edilecek ve tüm mahkumlar serbest bırakılacak

- Ukrayna’da bulunan tüm yabancı güçler ve silahlar geri çekilecek, yasadışı grupların tamamı silahsızlandırılacak

- Ukrayna, isyancı bölgelerde kısıtlamaları kaldırarak normal yaşamın yeniden başlamasına izin verecek

- İnsani yardımların dağıtılması, güvenliği ve nakliyesi yapılacak.

- 2015 yılının sonuna kadar isyancı bölgelerde insan odaklı yönetimi mümkün kılacak anayasal reformlar yapılacak

- 2015 yılının sonuna kadar Ukrayna, koşullar yerine getirilirse Rusya ile sınırını kontrol edecek

- “Donetsk ve Lugansk’a statü veren” kanun kapsamındaki bu bölgede yerel seçimlerle ilgili konuların üçlü temas grubu(Kiev-Lugansk-Donetsk) çalışmaları çerçevesinde görüşülecek ve AGİT bu süreçlerde gözlemci olarak yer alacak.

- Antlaşmanın maddelerinin görüşülmesi ve hayata geçirilmesi için üçlü çalışma ve irtibat grupları oluşturulacak.