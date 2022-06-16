Mısır'lı yetkililer duyurdu: Türkiye ile ilişkilerde ilerlemeler kaydedildi
Mısırlı yetkililer, Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleşmesi kapsamında ilerlemeler kaydedildiğini öne sürdü.
Türkiye-Mısır ilişkilerinde normalleşme süreci kapsamında temaslara dahil olan bazı Mısırlı yetkililer, Al Araby Gazetesi'ne ilişkilerin son dönemdeki gidişatı hakkında demeç verdi.
Yetkililer, iki ülke arasında geçtiğimiz günlerde, ilişkileri normalleştirmek için ileriye doğru bir adım olarak nitelendirilebilecek bir gelişme yaşandığını söyledi.
Gazeteye konuşan yetkililer son birkaç gün içinde iki ülkenin çıkarları bağlamında en önemli konulara ilişkin pratik adımların konuşulduğunu ve istişarelerde Mısır'ın, Libya'ya ilişkin görüşlerinin ayrıntılı bir şekilde ele alındığını bildirdi.
Yetkililer, iki ülke arasındaki sorunların artık azaldığını ve anlaşmazlık noktalarının büyük ölçüde birleştiğini kaydetti.
İki ülkenin güvenlik düzeyinde gerçekleştirdiği son toplantılarda tarafların, Libya ve Doğu Akdeniz ile ilgili tüm çözüm bekleyen meselelerin sona erdirilmesi konusunda mutabık kalındığı ifade edildi.
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