Mithat Sancar: "Başkalarının devam ettirmesi gerektiğini düşündüğüm yerde siyaseti bırakacağım"

21 Kasım 2021 Pazar, 11:37

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk oldu. Kanalın 'Zor ama Sor' serisinde Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan Mithat Sancar, "Eş genel başkanlığı hangi durumda bırakmayı düşünürsünüz?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.

SİYASETİ BIRAKACAĞIM

Programın formatı gereği Sancar'ın iki sorudan birini seçip cevaplaması gerekiyordu. Çağlayan'ın, "Bir siyasi parti genel başkanı ya da eş genel başkanı ne kadar özgürdür?" ve "Eş genel başkanlığı hangi durumda bırakmayı düşünürsünüz?" sorularından ikincisini seçen Sancar, gerek gördüğünde sadece eş başkanlığı değil siyaseti de bırakacağını, okuyup yazma serüvenine geri dönmek istediğini ifade etti.

Sancar, "Görevimi yerine getirdiğime inandığım, Türkiye'yi, temsil etiğim seçmeni; partimizin hedeflerine, benim inandığım ilkelere ve değerlere taşımaya inandığım ve artık bundan sonra başkalarının devam ettirmesi gerektiğini düşündüğüm yerde sadece eş genel başkanlığı değil siyaseti de bırakacağım" ifadelerini kullandı.

Çağlayan'ın bunun üzerine sorduğu "Yoruldunuz mu?" sorusunu Sancar, "Yorulmakla ilgisi yok, ben hayatımın asıl faaliyet alanına, asıl ilgi alanına dönmeyi özlüyorum. Okumayı, yazmayı, çizmeyi özlüyorum. Benim ömrümün 30 küsür yılı böyle geçti. Ömrümün kalan kısmını da yazarak, birikmiş dosyaları belki kitaba, makaleye geçirmeyi arzuluyorum" şeklinde cevapladı.

TÜRKİYE BARIŞ İSTİYOR

Çağlayan'ın, genel yayın yönetmenliğini Ahmet Altan'ın yaptığı, FETÖ kumpaslarını savunan ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında kapatılan Taraf gazetesinde yazarlık yapmış olduğu için Mithat Sancar'a yönelttiği "Taraf gazetesinde yazarlık yaptığınız için pişmanlık duyuyor musunuz" ve "Akil İnsanlar Heyeti'nde yer aldığınız için pişmanlık duyuyor musunuz" sorularından Akil İnsanlar Heyeti'yle ilgili olan soruyu yanıtlamayı tercih eden Sancar, soruya "Asla pişmanlık duymuyorum" şeklinde cevap verdi.

Sancar, "Akil İnsanlar Heyeti'nde yer almaktan asla pişmanlık duymuyorum. Tam tersine, yakın Türkiye tarihinin en önemli sürecinde böyle bir sorumluluk, böyle bir görev üstlenmiş olmayı çok çok değerli buluyorum. Türkiye'nin en önemli sorunun barış ve Kürt sorununda demokratik çözüm olduğuna hep inandım" ifadelerini kullandı.

Çözüm sürecinde görev alma davetini kabul etme nedenini, "Uzun sürmüş ve büyük acılar yaratmış bir çatışmanın sona ermesi için ve buradan bir demokratik çözüme gidilebilmesi için başlatılan bir sürecin başarıyla sonuçlanmasına katkıda bulunmak çok değerli bir çaba gibi geldi bana. Bu davet bana geldiğinde hiç tereddüt etmedim" ifadeleriyle açıklayan Sancar, "Ben bu süreçte Marmara bölgesinde çalıştım, şunu gördüm, çok zor şartlarda bile Türkiye toplumunun çok geniş bir kesimi barışmak istiyor, barışı istiyor. Bu sorunun siyaset yoluyla çözülmesini istiyor" şeklinde konuştu.