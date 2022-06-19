MİT'ten operasyon: Hüseyin Şibli etkisiz hale getirildi

19 Haziran 2022 Pazar, 11:54

MİT, Irak’ın Süleymaniye şehri Kalar bölgesinde, Türkiye sınırlarının 275 kilometre uzağında gerçekleştirdiği nokta operasyon neticesinde, terör örgütü sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı olan Suriyeli terörist Ferhat Denk Kod adlı Hüseyin Şibli'yi etkisiz hale getirdi.

Şibli'nin, terör örgütü PKK'nın Suriye yöneticilerinden Şahin Cilo kod adlı teröristin sağ kolu olduğu ve Irak'ta görevlendirildiği öğrenildi.

Teröristin, Suriye'de bölge dışı üçüncü ülkeler ile kurduğu çıkar ağını Süleymaniye'nin güneyinde de sürdürmesi için görevlendirildiği ve burada adeta yeni bir terör yuvası oluşturmayı amaçladığı da öğrenildi. Aslen Suriye kökenli olan Hüseyin Şibli, terörist başı Öcalan'ın Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü PKK'ya katıldı. 2004 yılında Halep kırsalında sözde sorumlu düzeyinde görevlendirilen terörist Şibli, daha sonra ise örgütün sözde liderlerini eğitmek özere Gara ve Kandil alanında görevlendirildi.

Şibli ayrıca, 2014 yılında Suriye'de yaşanan siyasi otorite boşluğu ve üçüncü ülkelerin desteği ile terör örgütü PKK'nın kontrol sağladığı Resulayn, Derbesiye, Haseke, Tel Tamer ve Amude gibi yerleşim yerlerinin sorumlusu olarak terör örgütü PYD/YPG'nin yürütme konseyi üyeliğine seçildi.

Bu dönemde terörist Şahin Cilo kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in en yakınındaki şahıs haline geldiği öğrenilen terörist Şibli'nin son olarak terör örgütünün Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı olarak görevlendirildiği öğrenildi.