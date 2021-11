Mollaveisoğlu: Medyaya baskı, darbe dönemini geçti

12 Kasım 2021 Cuma, 08:00

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Platformu Kulübü tarafından düzenlenen söyleşide üniversite öğrencilerinin konuğu oldu. “Türkiye’de Basın Özgürlüğü” temasıyla gerçekleşen etkinlikte üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtlayan Mollaveisoğlu, basının siyasi baskılar nedeniyle zor günler geçirdiğini vurguladı.

AKP DÖNEMİNDE ARTTI

Çeyrek asrı aşan gazetecilik yaşamında meslektaşları ile birlikte bağımsız haber kanalları kurduklarını aktaran Mollaveisoğlu, iş dünyasında yaratılan korku nedeniyle reklam geliri olmadan yaşattıkları her bir kanalın, yayın süresi boyunca bağımsız gazetecilerin özgürlük adasına dönüştüğünü söyledi. Türkiye’de medya üzerindeki baskıların her dönem var olduğuna, ancak AKP iktidarında bunun had safhaya ulaştığına dikkat çeken Mollaveisoğlu, “Basını sansürlemek isteyen zihniyet, bunu internet alanında da uygulayacaktır. Her dönemde basın üzerinde bir baskı vardı. Bu baskıların boyutu dönem dönem değişmekteydi. Basın üzerindeki sansür ve kontrol mekanizmasının darbe iktidarlarında daha da arttığını gördük. Ancak bunun kapsamı hiçbir zaman son dönemdeki boyutlara ulaşmadı” dedi. Mollaveisoğlu, son dönemdeki çıkışlarıyla sıkça gündeme gelen suç örgütü lideri Sedat Peker’in Türkiye’deki bazı siyasetçilerin müstehcen görüntülerini bir gazeteciye teslim edebileceği yönündeki açıklamalarına ilişkin sorulan soruya ise şöyle yanıt verdi: “Siyasetçilerin özel yaşamlarının politika dışı kalması gerekir. Bu konuda geçmişte bir siyasetçinin çocuğu ile alakalı bana görüntü yollamak istediğini söyleyenlerle görüşmedim. Zira politika ayrı, kişisel yaşam ayrıdır. Bu noktada ilkesel olarak bu tarz haber ve görüntülerin de medyaya yansıtılmaması gerektiğini düşünenlerdenim. O yüzden, o gazeteci ben olmayacağım, ilkesel duruşumu sürdüreceğim.”

Mollaveisoğlu, gelecek seçimler ve olası iktidar değişiminden sonra yaşanacak gelişmelere ilişkin ise “2023 seçimlerinden sonra yaşanacak olası bir iktidar değişiminde elbette devlet içerisinde, bilhassa da bürokrasi alanında çok fazla değişim olacaktır. Görevlerini liyakatle yerine getiren bürokrat ve memurlar olduğu gibi yapmayanlar da var. İktidarın emir eri gibi konusu suç teşkil eden işlere imza atanların hukuksal sınırlar içerisinde tasfiyesi elbette olacaktır. Ancak bu durum asla ve asla bir hesaplaşma niteliğine bürünmemeli, hukuksal ölçülere göre hareket edilmeli” ifadelerini kullandı. Söyleşinin ardından Siyaset Platformu Kulübü Başkanı Oğuzhan Yıldırım, öğrenciler adına gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu’na Uğur Mumcu’nun “Gazetecilik” adlı eserini hediye etti.