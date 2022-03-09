Mor Şalvar “kadın” söyleşisiyle sahnede
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunu Mor Şalvar’ı, Zeynep Altıok Akatlı ve Prof. Dr. Melek Göregenli sahnede tartışacak. Söyleşi 10 Mart’ta İzmir Sanat Merkezi’nde saat 18.30’da başlayacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (İzBBŞT), Azizname ve Tavşan Tavşanoğlu’nun ardından Mor Şalvar ile sahnede. Oyun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bugün (9 Mart) yapılacak prömiyerin ardından izleyiciyle buluşacak. İzBBŞT Danışma Kurulu üyesi Zeynep Altıok Akatlı ve sosyolog Prof. Dr. Melek Göregenli yarınki (10 Mart) oyundan önce kadın sorununu oyunun üzerinden seyircilere yorumlayacak. İzmir Sanat Merkezi’nde saat 18.30’da başlayacak söyleşi tüm tiyatro severlere açık olacak. 20.00’de ise oyun izleyicilerle buluşacak.
MOR ŞALVA
Temizlik işçisi dört kadın onlara yazılan hikâyeleri yırtıp kendi öykülerinin yaratıcısı olmak için bir yola girerler. Onları yollarından döndürebilecek tek şey ise enselerinde her geçen gün baskısını daha fazla hissettikleri ölümün varlığıdır.
Oyun, yaşamlarında yer alan farklı sorunlar nedeni ile temizlik yapmak üzere gittikleri bankayı soyma fikri üzerinde birleşen dört kadının, bankada içinde trajikomik durumlar etrafında şekilleniyor. Toplumdaki sosyo-ekonomik yapıyı sorgulayan oyunda, Mor Şalvar Temizlik Şirketi çalışanları acaba içine düştükleri durumdan kurtulabilecek mi?
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