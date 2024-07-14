Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Düzce’de gece saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette ve otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 14.07.2024 - 07:50
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
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Kaza, Aydınpınar Köyü-Düzce yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Aydınpınar köyünden Düzce istikametine seyretmekte olan E.G. yönetimindeki motosiklet, evin bahçesinden yola çıkmaya çalışan M.D. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada motosiklette bulunan sürücü E.G. ile arkasında yolcu olarak bulunan U.Y. ve otomobildeki T.C. ve C.Ş. yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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