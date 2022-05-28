Motosiklet, yayaya çarptı: 2 ölü
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, Tunçkan Serdar Şendur (48) motosikletle yol kenarında yürüyen Enes Özdemir’e (21) çarptı. Kazada, Şendur ve Özdemir yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saatlerinde, Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi’nde meydana geldi. Tunçkan Serdar Şendur’un kontrolünü yitirdiği 34 BJT 038 plakalı motosiklet, yol kenarındaki elektrik direğine, ardından da Enes Özdemir’e çarptı.
Kazada, Şendur ve Özdemir yaralandı.
Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Video Haberler
- Bursa'da silahlı saldırı: Kasap işletmecisi vuruldu
- Şoke eden görüntü: Kucağında bebek taşıdı
- 4 kişinin yaralandığı 'fırıncı' kavgasında 5 gözaltı
- Erdoğan: Belgelerin yansıtılmasını istedi
- Emniyet'te canlı bomba olayında ayrıntılar belli oldu
- Selfie çekmek isterken canından oluyordu
- Heyelanda toprağın içinden tarih çıktı
- CHP’nin kampı başladı: 248 belediye başkanı Van’da
- Ayşenur Arslan'dan ROK'a 'hapis' yanıtı
- Saadet Partisi’nden Nebati videosu: 'Biz gülmüyoruz'
En Çok Okunan Haberler
-
- Eski erkek arkadaşı tarafından katledildi
- Beylikdüzü'nde silahlı banka soygunu
- Alkol ve sigara zammı nasıl yansıyacak?
- AFAD duyurdu: İzmir'de deprem!
- AKP'nin 'döviz' planı ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu bu sefer isim vererek sordu
- Kuntz'tan flaş itiraf!
- Üniversite şenliğinde ÖSO standı!
- Semih Tufan Gülaltay’ın ofisinde kanlı çatışma
- AKP'li Tevfik Göksu için harekete geçildi