Motosiklet, yayaya çarptı: 2 ölü

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 08:27

Kaza, gece saatlerinde, Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi’nde meydana geldi. Tunçkan Serdar Şendur’un kontrolünü yitirdiği 34 BJT 038 plakalı motosiklet, yol kenarındaki elektrik direğine, ardından da Enes Özdemir’e çarptı.

Kazada, Şendur ve Özdemir yaralandı.

Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.