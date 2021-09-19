MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren kahraman Mehmetçik, bölgede 10 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi" denildi.
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