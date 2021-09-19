MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
19 Eylül 2021 Pazar, 13:40
MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren kahraman Mehmetçik, bölgede 10 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi" denildi.



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