MSB: Hudut hattında silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi
Van, Iğdır ve Hakkari'deki sınır birliklerince yapılan çalışmada; birçok silah ve mühimmat ile uyuşturucu ele geçirildi. Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van, Iğdır ve Hakkari sınır hattında silah ve mühimmatın yanı sıra uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, hudut birliklerince keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.
HEPSİNE EL KONULDU
Son olarak Van, Iğdır ve Hakkari'deki sınır birliklerince yapılan çalışmada; birçok silah ve mühimmat ile uyuşturucu ele geçirildi.
Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız; Iğdır, Van ve Hakkâri hudut hattındaki arama tarama faaliyetlerinde 64 adet pompalı tüfek, 22 adet av tüfeği ve 13 adet el bombası ele geçirdi.https://t.co/fnfpP5X5Bq#MSB pic.twitter.com/2LMgKjeaWW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 7, 2022
Çalışmalarda 64 pompalı tüfek, 22 av tüfeği ile 50 fişek, 9 piyade tüfeği ile 27 şarjör, 500 mermi ve 1 tambur, 1 makineli tüfek, 13 el bombası, 1 havan silahı, 8 roket sevk fişeği, 9 roket mermisi, 20 yedek namlu, 47 tahrip mühimmatı, 13 el bombası fünyesi, 12 uçaksavar mermisi, 8 dipçik, 2 kilogram barut, 200 metre infilaklı fitil, 1 jeneratör ve 5 kilo 560 gram metamfetamin ele geçirildi.
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