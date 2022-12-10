MSB'den müttefik ülkelere 75 milyon lira hibe
Milli Savunma Bakanlığı'nın 2023 yılında sözleşme akdedilmeden dost ve müttefik ülkelere hibe edebileceği mal ve hizmetin miktarı 50 milyon liradan 75 milyon liraya yükseltildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nca dost ve müttefiklere verilecek hibe miktarının üst sınırını artıran cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek kararda, "2023 yılında anlaşma akdedilmeksizin dost ve müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara, özel kurum ve kuruluşlar bakımından kanunda yer alan hükümler saklı kalmak üzere, mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit 75 milyon Türk lirası olarak belirlenmiştir" denildi.
PROTOKOLLE VERİLEBİLECEK MAL VE HİZMETLER 41 BAŞLIKTA TOPLANDI
Karar kapsamında anlaşma akdedilmeksizin protokolle verilebilecek mal ve hizmetlerin listesi de yayımlandı. 41 maddelik listenin birinci sırasında silah ve mühimmat ile bunlara ait yedek parçaları yer aldı.
Listenin devamında, insansız hava araçları, dron ve dronsavarlar, askeri giyim kuşam, kara, deniz ve hava araçları ile bunlara ait alt sistemler ve yedek parçalar, resmi olmayan askeri yayınlar, kitap, dergi ve broşür, jeneratör ve yedek parçaları, akaryakıt, danışmanlık hizmetleri, mayınlı sahaların keşfi temizlenmesi maksadıyla uzman ekip desteği, gemiler, platformlar, muhabere ve bilgi, sistem malzemeleri yer aldı.
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