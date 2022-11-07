Muğla için kuvvetli yağış uyarısı

Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

AA
07 Kasım 2022 Pazartesi, 09:33
Muğla için kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla çevrelerinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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