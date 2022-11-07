Muğla için kuvvetli yağış uyarısı

07 Kasım 2022 Pazartesi, 09:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla çevrelerinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.