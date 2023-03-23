Muğla'da suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 'tefecilik', 'kaçakçılık' ve 'silah bulundurma' suçlarına karışan organize suç örgütüne yönelik 14 farklı adresteki eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 14:30
Muğla'da suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı
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Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'tefecilik', 'kaçakçılık' ve 'silah bulundurma' suçlarına karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, teknik ve fiziki takip sonucu 14 farklı adrese, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Adreslerdeki aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 140 fişek, 5 gram skunk, 2 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 2 sanayi tipi sigara sarma makinası, 2 kompresör, 60 bin sigara, 150 bin boş makaron ve çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Operasyonda H.T., R.K., T.Ö., Y.K., K.Ö., N.Y., T.Y., N.Y., S.K., E.O. gözaltına alındı.


muğla Bodrum suç örgütü

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