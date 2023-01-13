Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Muğla'nın Milas ve Dalaman ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Milas ve Dalaman ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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