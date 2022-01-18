Muğla'nın beklediği projeler için Saray'dan yine ona çıkmadı

18 Ocak 2022 Salı, 13:41

Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı yatırım programı açıklandı. Uzun süredir Cumhurbaşkanlığı onayında olan ve bir türlü gereken izinlerin verilmediği Muğla Büyükşehir Belediyesinin projelerine finansman sağlayacak onay çıkmadı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla’nın il genelindeki su kayıp ve kaçaklarının en aza indirilmesi, yeni içme suyu hatlarının yapılması ve yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulması için projeler hazırladı. Hazırlanan projeler için yurtiçi finansman kurumlarından gerekli kaynak sağlanamayınca yurtdışı kredi kuruluşları ile görüşmeler yapıldı. Görüşmeler kapsamında MBB’ye Fransa Kalkınma Ajansından 63.5 milyon Avrol’luk bir kredi onayı çıktı. İçme suyunda büyük kazanç sağlayacak ve birçok farklı yeni içme suyu hatlarının yapılarak İl genelinde çok güçlü bir ağı oluşturacak çalışmaların hayata geçmesi için Cumhurbaşkanlığı onayı gerekiyor.

Ancak tüm bu yatırımlar için yaklaşık 1 yıldır onay beklenirken Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı yatırım programına alınması umut ediliyordu. Açıklanan program dahilinde Muğla Büyükşehir Belediyesinin projelerini hazırladığı sadece finansmanının sağlanacağı onay yine Cumhurbaşkanlığından çıkmadı. İZMİR / Cumhuriyet