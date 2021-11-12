Murat Bakan'dan Soylu'ya dikkat çeken Aliağa soruları

12 Kasım 2021 Cuma, 12:12

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir Aliağa’da bir gemi söküm şirketinin sahiplerinin ifadelerinin alınmasının ardından yaşananlar ile ilgili iddiaları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı. Murat Bakan, önergesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

"Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Aliağa’da bir gemi söküm şirketinin sahiplerinin ifadesi alınmıştır. İfade esnasında kaymakamlıktan bir ekibin geldiği, bir başkomiserin ifade alınırken yönlendirme yaptığı, ifadenin ardından söz konusu kişilerle yemek yendiği ileri sürülmüştür. Ardından da söz konusu 3 polisin ‘ayrıcalıklı davrandıkları’ gerekçesiyle Aliağa Başsavcılığı talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındığı iddia edilmiştir.

Gözaltından sonra başsavcının koruma polislerinin görevden çekildiği, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polislerin ve savcıların koruma polislerinin yerlerinin değiştirildiği, Hükümet Konağı’nın altındaki söz konusu ifadelerin de alındığı nokta olan karakolun kapatılarak başka yere taşındığı gibi birçok konu öne sürülmüştür.”

"KARAKOL APAR TOPAR NİYE TAŞINDI?"

CHP’li Bakan iddialarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya şu soruları yöneltti:

“- Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Aliağa’da bir gemi söküm şirketinin sahiplerinin ifadesi alındığı, ifade esnasında kaymakamlıktan bir ekibin geldiği, bir başkomiserin ifade alınırken yönlendirme yaptığı, ifadenin ardından söz konusu kişilerle yemek yendiği iddialarına yönelik açıklamanız nedir? Bu konuda yürütülen idari soruşturma var mıdır? Varsa detayları nedir? Yoksa gerekçesi nedir?

- Sonrasında konuyla ilgili 3 polisin ‘ayrıcalıklı davrandıkları’ gerekçesiyle Aliağa Başsavcılığı talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındığı iddiasına dair açıklamanız nedir? Söz konusu polislerle ilgili yürütülen idari soruşturma var mıdır? Varsa detayları nedir? Yoksa gerekçesi nedir?

- Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polislerin ve savcıların koruma polislerinin yerleri değiştirilmiş midir? Değiştirildiyse gerekçesi nedir?

- Bu olaylar vuku bulduktan sonra söz konusu ifadelerin alındığı nokta da olan Hükümet Konağı’nın altındaki karakolun tamamen kapatılmasının bu olayla ilişkisi var mıdır? Yoksa karakolun apar topar taşınmasının sebebini nasıl açıklıyorsunuz?”