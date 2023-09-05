Muş'ta acı olay: 4'üncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Muş’un Varto ilçesinde 4’üncü kattaki evinin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kültür Mahallesi 115. Sokak üzerinde dün saat 18.00 sıralarında; havaların sıcak olması nedeniyle açık bırakılan balkon camlarına asılan Hasan Ali Sever (2) isimli çocuk, dengesini kaybederek 4’üncü kattan düştü.
KURTARILAMADI
Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Varto Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Ali Sever, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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