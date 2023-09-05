Muş'ta acı olay: 4'üncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Yayınlanma: 05.09.2023 - 08:45

Güncelleme: 05.09.2023 - 08:46

Kültür Mahallesi 115. Sokak üzerinde dün saat 18.00 sıralarında; havaların sıcak olması nedeniyle açık bırakılan balkon camlarına asılan Hasan Ali Sever (2) isimli çocuk, dengesini kaybederek 4’üncü kattan düştü.

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Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Varto Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Ali Sever, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.