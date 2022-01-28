'Muz karardı' diye eşini döven sanığa para cezası
Kayseri'de eve aldığı muzun karardığını ve bozulduğu önü sürerek eşi G.A.'yı darbetmesi nedeniyle tutuksuz yargılanan Mustafa A., 3 bin TL cezaya çarptırıldı.
Olay, geçen yıl 31 Ekim'de Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Mustafa A., eve muz aldı. 3 gün sonra buzdolabını açan Mustafa A., muzun karardığı ve bozulduğu gerekçesiyle eşi G.A. ile tartıştı. İddiaya göre Mustafa A., G.A.'yı darbedip, yaraladı.
"BAZI MEYVELER ÇÜRÜDÜĞÜ İÇİN TARTIŞTIK"
G.A.’nın şikayeti üzerine Mustafa A. hakkında, 'yaralama' suçundan dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Mustafa A. ile eşi G.A. hazır bulundu. Meyve çürüdüğü için eşiyle tartıştığını anlatan Mustafa A., "Bazı meyveler çürüdüğü için tartıştık. Bir tane tokat attım. Pişmanım" dedi.
'KARARAN MUZDAN DOLAYI AZ DAHA HAYATIM KARARIYORDU'
Şikayetçi olmadığını söyleyen G.A. ise, "Dolapta muzu unutmuşum. O da kararmış ve yenilmez olmuş. O yüzden tartıştık. Kararan muzdan dolayı az daha hayatım kararıyordu. Eşimle boşanma aşamasına gelmiştik. Şimdi barıştık. Bana yumruk attı. Tekmeledi. Kafama yumruk vurdu. Şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.
Mahkeme hakimi, sanık Mustafa A.'yı, 'yaralama' suçundan 3 bin TL cezaya çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olduğu gerekçesiyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.
Video Haberler
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
En Çok Okunan Haberler
- Pakdemirli gıda fiyatlarını 'Küba' örneğiyle savundu
- Akşener'den 'iflas' uyarısı
- Sivas'ta sağlık çalışanına şiddet!
- 'Ülkeyi derhal terk edin'
- Serkan Özbalta'dan taraftara mesaj!
- Ali Kırca'nın evine girmişti, istenen ceza belli oldu
- 'İçine şeytan kaçtı' diyerek öldürdü
- Son kaleci adayı Bundesliga'dan!
- 'Karların temizlenmemesinin sorumluluğu kime ait'
- Mübadele: Bir fırtına tuttu bizi...