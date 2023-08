Müzisyen Serhasi'nin nöbette bestelediği şarkı direnişin simgesi oldu: Ağaç da vatana dahil!

Yayınlanma: 04.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.08.2023 - 03:00

İkizköylüler tarafından yıllardır korunmaya çalışılan Akbelen Ormanı’nda iki yılı aşkındır nöbet devam ediyor. Buna karşın açılan davalardaki yürütmenin durdurulma kararının ardından kesim ekipleri polis ve jandarma korumasında ormana girdi. 24 Temmuz’da alana giren ekipler, 30 Temmuz’a kadar ağaçların çoğunu kesti. Henüz kaç ağacın kesildiği bilinmezken yaşam savunucularının aktardığına göre ormanın beşte üçü Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan YK Enerji termik santralına kömür sağlanması için yok edildi. Orman, Makine Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası’nın verilerine göre elektriğin sadece yüzde 1.7’sini karşılayan bir santral için tahrip edildi.

İş makineleri alanda dün de çalışma yaptı. Her sabah olduğu gibi önce nöbet alanının etrafı abluka altına alındı. Jandarma kalkanlarının ardında kalan insanlar, iş makinelerinin alandaki çalışmalarını izledi. Daha önce kesilen ağaçların tomruklaştırma işlemleri ve kamyona yüklenmesine devam edildi. Kesilen ağaçlar kamyonlara yüklendikten sonra bir bir alandan çıkarıldı. Siya Siyabend adlı müzik grubunun kurucularından Murat Serhasi de Akbelen nöbetindeydi. Nöbet sırasında bestelediği “Hey komutan, bu ağaçlar da vatana dahil” şarkısı direnişin simgesi haline geldi. Bölgedeki yurttaşlar her fırsatta jandarma ve polis ekiplerine bu şarkıyla karşılık veriyor.

NÖBETE DEVAM

Her ne kadar AKP iktidarı ve iktidara yakın partiler tarafından ağaç kesiminin bittiği ve bundan sonra orada olanların provakatif eylem içinde olacağı söylense de yaşam savunucuları nöbeti bırakmamakta kararlı. Yaşam savunucuları ve köylülerin aktardığına göre on binlerce ağaç katledilmesine karşın hâlâ daha korunması gereken binlerce ağaç ve bitki örtüsü var. Ağaçların kesildiği noktalarda ise orman örtüsünün kazınarak maden yapılmadan önce korunması gerekiyor. Tam tersi durumda bölgeye maden yapıldığı an geri dönülemez bir kıyım ortaya çıkacak.

Öte yandan CHP’nin Akbelen’deki katliamın ele alınması amacıyla Meclis Başkanlığı’na başvurmasının ardından, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul’u 8 Ağustos’ta toplantıya çağırdı.

CİMER’E BAŞVURU İÇİN ÇAĞRI

İkizköylüler geçen günlerde Muğla Valisi Orhan Tavlı hakkında İçişleri Bakanlığı’na suç duyurusunda bulundu. Buna karşın hâlâ desteğe ihtiyaçları olduğunu söyleyen yurttaşlar, herkese Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyette bulunmaları için çağrı yaptı.

ODTÜ ÖĞRENCİSİ SERBEST BIRAKILDI

Önceki gün jandarma müdahalesinin ardından gözaltına alınan Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencisi Tolga Köseoğlu tutuklu yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi. Köseoğlu serbest bırakıldı.