Naci Görür'den sert tepki: 'Asıl beka meselesi bu'

14 Ağustos 2022 Pazar, 08:13

Büyük Marmara depreminin yıldönümüne günler kala Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den olası İstanbul depremi için uyarı geldi.

Türkiye’nin önündeki büyük tehlikeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür depremin beka sorunu olduğunu vurguladı. Gündem kalabalığından dolayı büyük tehlikenin göz ardı edildiğini söyleyen Prof. Dr. Görür, “Arkadaşlar, biraz dertleşelim. Gerek İstanbul’un gerekse başka yerlerin depreme hazırlanması konusunda kararlı ve ikna edici bir ses ne hükümetten ne de muhalefetten geliyor. Bir birleriyle yarışırcasına sorunlara sahip çıkan ve vaadlerde bulunan siyasiler deprem konusunda sessiz. Böyle bir beka sorununda sessiz olmaları anlamlı. Bu konuda topa girmek işlerine gelmiyor olmalı. Belki de göze görünür işlere talip olmak iktidar için daha kestirme bir yol olarak görülüyor” dedi.

‘UNUTMAYIN SEÇMENİN DEDİĞİ OLUR’

Naci Görür, Türkiye’nin önünde çok ciddiye alınan bir seçim olduğunu bu seçimin yüzbinlerce insanın can güvenliği seçimi olduğunun altını çizerek, “Önümüzde çok ciddiye alınan bir seçim var. Yüzbinlerce insanımızın can güNaci Görür'den sert tepki: 'Asıl beka meselesi bu'venliğini… Dile dahi getirmeyip bu konunun üzerini örten siyasilere, hangi partiden olursanız olun can güvenliği talebinizi iletin, eğer tepki alamazsanız sandıkta gereğini yapacağınızı belirtin. İnanın bu en etkili yoldur. Önümüzde yaklaşık bir yıl var. Unutmayın seçmenin dediği olur” ifadelerini kullandı.

‘ARTIK UZATMALARI OYNUYORUZ’ DEMİŞTİ

Görür, daha önce de yaptığı açıklamalarda 2030’a kadar İstanbul Depremi’nin gerçekleşme olasılığını yüzde 64 olarak açıklarken, İstanbul’da en az 7.2 büyüklüğünde deprem tehlikesi olduğunu ve 2022 yılına gelindiğine göre artık uzatmaların oynandığını ifade etmişti.

İSTANBUL’DA 48 BİN BİNA YIKILABİLİR

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında depremle ilgili olarak yapılan çalışmanın sonuçlarını yayınladı. Buna göre hazırlıksız yakalanıldığı takdirde 7.5 büyüklüğündeki bir depremde İstanbul ‘da 48 bin bina yıkılacak veya ağır hasar görecek. 194 bin bina orta ve üstü hasar alacak. Yolların yüzde 30’u kapanacak. 120 milyar TL ekonomik kayıp yaşanacak.

6.7 MİLYON KONUT RİSK ALTINDA

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 23. yıl dönümü vesilesiyle açıklamada bulunan Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık, Türkiye Deprem Tehlike Haritasına göre nüfusumuzun yüzde 70’ten fazlasının deprem tehlikesi yüksek bölgelerde yaşamakta olduğuna dikkat çekerek “Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nı incelediğimizde nüfusumuzun yüzde 70’ten fazlasının deprem tehlikesi yüksek olan bölgelerde yaşamakta olduğunu görüyoruz. Her yıl on binlerce yeni konut yapılsa da nüfusun önemli bir oranının hâlen depreme dayanıksız eski yapılarda ikamet etmektedir. Ne zaman, nerede ve ne şiddette olacağını bilemediğimiz deprem, yeni acılara neden olmadan riskli yapıların acilen dönüştürülmesi gerekmektedir. Resmî verilere göre 6,7 milyon konut risk altındadır. Yılda 100-200 bin adet konut dönüşümü ile bu risk kısa vadede maalesef ortadan kalkmayacaktır” dedi.