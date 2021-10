NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye'ye S-400 mesajı

TRT World Diplomasi Muhabiri Andrew Hopkins Twitter'dan paylaştığı iletisinde, NATO ve Türkiye arasındaki S-400 geriliminin son perdesine ilişkin yeni bilgiler paylaştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşmasından alıntılar yapan Hopkins, konunun bugünkü NATO savunma bakanları toplantısında tartışılmadığını, ancak ekipmanın NATO ekipmanı ile uyumlu olmaması sebebiyle NATO cephesinde endişe yarattığını bildirdi.

- S-400 cannot be integrated into NATO systems

- we're providing support so alternative defence systems can be supplied. This work is ongoing.#Turkey