NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye'ye S-400 mesajı

22 Ekim 2021 Cuma, 14:56

TRT World Diplomasi Muhabiri Andrew Hopkins Twitter'dan paylaştığı iletisinde, NATO ve Türkiye arasındaki S-400 geriliminin son perdesine ilişkin yeni bilgiler paylaştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşmasından alıntılar yapan Hopkins, konunun bugünkü NATO savunma bakanları toplantısında tartışılmadığını, ancak ekipmanın NATO ekipmanı ile uyumlu olmaması sebebiyle NATO cephesinde endişe yarattığını bildirdi.

Also:



- S-400 cannot be integrated into NATO systems

- we're providing support so alternative defence systems can be supplied. This work is ongoing.#Turkey — Andrew Hopkins (@achopkins1) October 22, 2021

Hopkins'e göre, Genel Sekreter Stoltenberg toplantıda, S-400'lerin NATO sistemine entegre edilemeyeceğini belirtmenin yanı sıra 'alternatif savunma sistemlerinin temini için Türkiye'ye destek sağlandığını ve bu alandaki çalışmaların devam ettiğini' vurguladı.