Nesli tükenme tehlikesi altındaki karakulak Muğla’da görüldü

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 19:32

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 19:32

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, ormana yerleştirilen fotokapan ile bir karakulak ve 2 yavrusunu görüntüledi.

Dr. İlemin’in sosyal medyadan paylaştığı görüntüler, çok sayıda kişi tarafından da izlenip, paylaşıldı.

“KAYIT ALTINA ALDIK”

Görüntülerde; genellikle gece avlanan karakulağın ağır adımlarla, yavrularının ise arkasından koşarak ilerlemesi yer alıyor.

Dr. Yasin İlemin, “Türkiye’de bir anne karakulak ile iki küçük yavrusunu araştırmalarımız kapsamında kayıt altına aldık. Bu nadir yabani kedi türü ülkemizin güneybatısına (Muğla-Antalya) sıkışmış ve dünyadaki diğer karakulak popülasyonlarından izole bir şekilde tüm olumsuzluklara rağmen hayatta kalmaya çalışıyor” dedi.

ÇAĞRIDA BULUNDU

Karakulaklar üzerindeki araştırmalarda orta ve uzun vade hedefleri olduğunu belirten Dr. İlemin, sözlerini şöyle sürdürdü;